حافظت أسواق المال العربية على مكاسبها للشهر الثاني على التوالي، إذ قدمت أداء إيجابي بشكل عام مدعوم بتحسن معنويات المستثمرين في ظل اتجاهات التعافي على الصعيد العالمي، مع تحقيق مؤشرMSCI ACWI مكاسب للشهر الرابع على التوالي، إلى جانب عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المشجعة.

تفاؤل عالمي يدعم المكاسب

ساهمت التطورات الإيجابية بشأن التعريفات الجمركية حول العالم وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في تخفيف حدة التوترات التجارية وتضاؤل حالة عدم اليقين ودعم تدفقات الاستثمار عبر الحدود. كما ساعد انحسار المخاوف الجيوسياسية في استقرار أسواق الطاقة ورفع مؤشرات الأسهم الإقليمية.

تعزز منسوب التفاؤل في السوق، نتيجة تحسن ثقة المستثمرين في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، مع التعافي المستمر لقطاعات العقار والسياحة، بجانب الأرباح القوية للبنوك وشركات المرافق وبعض القطاعات الصناعية في الربع الثاني من العام 2025، رغم بعض الضغوط على أرباح كبرى شركات الطاقة والبتروكيماويات.

كما ساهم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في تعزيز منسوب التفاؤل، مع الإشارة إلى موقف حذر بشأن خفضها في المستقبل، في محاولة لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق.

القيمة السوقية للبورصات العربية

سجلت القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية 4,260 مليار دولار في نهاية يوليو، بارتفاع شهري نسبته 0.9%.

وجاءت الزيادة مدعومة بارتفاع القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بقيمة 19.1 مليار دولار و17.6 مليار دولار على التوالي لتقلل من تأثير تراجع القيمة السوقية لسوق تداول السعودية بمقدار 21.5 مليار دولار.

قيم وأحجام التداولات

ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 17.3% لتصل إلى 89.0 مليار دولار في يوليو 2025 مقارنة بشهر يونيو الذي شهد عطلة عيد الأضحى.

وسجل إجمالي حجم التداول نحو 101.0 مليار سهم خلال يوليو، بزيادة شهرية قدرها 43.9%.

وبلغ عدد الصفقات 15.7 مليون صفقة، بارتفاع شهري نسبته 17.4% عن يونيو، في ظل زيادة صفقات السوق المالية السعودية بنحو 18.4% والتي استحوذت على نحو 70% من إجمالي عدد الصفقات في المنطقة.

مؤشرات البورصات العربية

ارتفع مؤشر PS& المركب للأسواق العربية، الذي يقيس أداء 11 سوق للأسهم في المنطقة، بنسبة 1.8% ليصل إلى 1,026.2 نقطة مع نهاية يوليو مقارنة بشهر يونيو.

وجاء هذا الأداء الإيجابي بالتوازي مع ارتفاع مؤشرMSCI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.2% خلال الفترة نفسها.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي أفضل أداء بين أسواق دول الخليج، بارتفاع نسبته 7.9%، تلاه مؤشر بورصة مسقط بارتفاع نسبته 6.2%، بينما ارتفع مؤشر كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة قطر بنسبة 5.5% و4.8% على التوالي.

وحققت سوق دمشق للأوراق المالية مكاسب قوية في يوليو، بعد استئناف نشاط التداول في الأسبوع الأول من يونيو، في إشارة إلى تعافي معنويات المستثمرين وتجدد الثقة في مسار التعافي الاقتصادي الهش في سوريا، رغم التحديات الهيكلية والجيوسياسية المستمرة.

تداول السعودية

تراجع مؤشر سوق تداول السعودية الرئيسي بنسبة 2.2% خلال يوليو، ليصل إلى دون مستوى 11,000 نقطة. وقد أنهت أسعار معظم القطاعات الشهر في المنطقة السلبية باستثناء قطاع الاتصالات الذي سجل مكاسب طفيفة.

ويعود هذا التراجع إلى القلق المتزايد لدى المستثمرين بشأن مستقبل سوق المشاريع في المملكة، بالتوازي مع استقرار أسعار النفط حول مستوى 70 دولار للبرميل.

وقد تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، وهو الانخفاض الربعي العاشر على التوالي، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات في ظل انخفاض أسعار النفط.

وقد شهدت سوق تداول السعودية في شهر يوليو، نجاح الطرح العام الأولي لشركة الأندية الرياضية بحصيلة إجمالية 257 مليون ريال سعودي ما يعادل 68.5 مليون دولار، بمعدلات تغطية 44 مرة للشريحة المؤسسية، و6 مرات لشريحة الأفراد، ما يعكس الثقة القوية للمستثمرين في السوق السعودي.

سوق دبي المالي

سجل سوق دبي المالي أفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال يوليو، إذ ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 7.9%، ليسجل مكاسب للشهر الرابع على التوالي ويعزز العائد التراكمي للمؤشر منذ بداية 2025 إلى 19.4%، وهو الأعلى بين أسواق المنطقة.

وجاء ذلك بارتفاع قوي في مؤشر القطاع المالي بنسبة 12.1%، تلاه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 11.7%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 6.9%.

ويعود نمو مؤشر القطاع المالي بشكل رئيسي إلى الارتفاع القوي في أسعار أسهم الشركات ذات الوزن الكبير في المؤشر، مثل بنك دبي التجاري بنمو 21.1%، وبنك الإمارات دبي الوطني بارتفاع 17.3%.

وحافظ سوق العقارات في دبي على زخمه القوي خلال النصف الأول من العام، إذ استقطب نحو 95 ألف مستثمر بارتفاع نسبته 26% مقارنة بالنصف الأول من العام 2024، من بينهم 59,075 مستثمر جديد، مما يعكس توسع قاعدة المستثمرين.

وفي السياق ذاته، بلغ عدد المعاملات العقارية 125,538 صفقة، بزيادة سنوية قدرها 26%، فيما بلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 431 مليار درهم إماراتي أو ما يعادل 117.4 مليار دولار، بارتفاع سنوي نسبته 25%، ما يُشير إلى قوة الزخم والنمو في السوق العقاري.

بورصة مسقط

سجلت بورصة مسقط ثاني أفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو، حيث سجل مؤشر MSX30 ارتفاع شهري بنسبة 6.2%، مدفوع بتجدد ثقة المستثمرين في ظل جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات السوقية.

وشهدت بورصة مسقط نمو قوي في قيم وأحجام التداول، وسط عمليات شراء مؤسسية مكثفة، لاسيما في بعض الأسهم مثل شركة أوكيو للمنتجات الأساسية وبنك مسقط، بدعم النتائج الإيجابية للشركات المدرجة والأداء القوي لأسماء بارزة في القطاعات المالية والخدمية والصناعية.

وتصدّر مؤشر الخدمات الأداء بارتفاع شهري قوي بنسبة 13.0%، بدعم من الارتفاعات الكبيرة في أسعار أسهم شركات مثل عمانتل بنسبة صعود 33% وسيمبكورب صلالة بارتفاع نسبته 54.4%.

كما ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 3.4% بدعم من الأداء الإيجابي لعدد من المكونات الرئيسية مثل أسهم الشركة العالمية للاستثمار المالي (+26.2%) وبنك مسقط (+8.4%).

أما مؤشر القطاع الصناعي فقد سجل ارتفاع قدره 6.7%، ما يعكس الزخم القوي في أداء الشركات المدرجة ضمن هذا القطاع.

ترقب حذر في أغسطس

مؤشرات الأسبوع الأول من أغسطس تشير إلى توقعات بأداء متواضع أو خافت نسبيا خلال الشهر الحالي، في ظل أحداث متتالية أثارت القلق، منها إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض تعريفات جمركية جديدة تشمل أكثر من 66 دولة تطبق بداية من 7 أغسطس الجاري، بجانب تراجع غير متوقع في بيانات التوظيف الأمريكية. وقد سجل مؤشر S&P في 1 أغسطس أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في أكثر من شهرين.

ونتيجة لتقلبات الأسواق العالمية بجانب بعض المخاطر الاقتصادية لاسيما تداعيات التعريفات الجمركية الأميركية على الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يبقى المستثمرون في حالة ترقب حذر خلال الشهر، مع مراقبة مستمرة للتطورات الاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

