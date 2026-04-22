يسود تفاؤل حذر تعاملات الأسواق الأربعاء، بعد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع ​إيران إلى أجل غير مسمى للسماح بمزيد من محادثات السلام، فيما لا تزال المخاوف من تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله.

عالميا، فقد انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط فيما ارتفعت أسعار الذهب في العقود الفورية بدعم من تخفيف مخاوف ارتفاع التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 11:10 صباحا بتوقيت الإمارات، تداولت العقود الآجلة لخام برنت حول 97.8 دولار والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حول 88.78 دولار للبرميل، وفق بيانات السوق.

أما الذهب فتداول العقود الفورية بحلول نفس التوقيت عند 4,764 دولار للأونصة.

إقليميا، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بحلول نفس التوقيت بنسبة 0.1% فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.15% وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.01% فيما افتتح المؤشر الرئيسي لتداول على تراجع طفيف بنحو 0.03%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

