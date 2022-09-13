أعلنت بورصة الكويت في بيان يوم الثلاثاء أنها ستعلق أعمالها يوم الخميس في 29 سبتمبر- أي يوم انعقاد الانتخابات البرلمانية- وهو ما يُعرف بـ مجلس الأمة الكويتي.

وقالت البورصة في البيان إن تعليق أعمالها يتزامن مع إقفال جميع الوزارات والجهات الحكومية بناء على قرار مجلس الوزراء وإعلان بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.

وأضافت البورصة في البيان أنها ستستأنف عملها في 2 أكتوبر.

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(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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