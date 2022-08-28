تحدد الخميس 29 سبتمبر كموعد لانتخاب مجلس الأمة بالكويت بحسب مرسوم صادر اليوم نشرته وكالة أنباء الكويت (كونا).

وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن في يونيو حل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وفقا للدستور بهدف "الرغبة الأكيدة والصادقة أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح المشهد السياسي من جديد".

وجاء قرار الحل بعدما استقالت الحكومة السابقة بعد 3 شهور فقط من تأليفها وهي رابع حكومة يتم تشكيلها في عامين ونصف- على خلفية أزمات مع مجلس الأمة الكويتي وشكوى الحكومة من كثرة الاستجوابات.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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