تخطط بريميم هيلثكير جروب المصرية المدرجة ببورصة مصر، لتأسيس شركة طبية تابعة في الكويت، لتنفيذ استحواذات ضمن خطتها التوسعية، وفق بيشوي جورج، نائب رئيس مجلس الإدارة، لزاوية عربي.

تشهد السنوات الأخيرة توسع ملحوظ للشركات المصرية في أسواق الخليج، في عدة قطاعات بينها القطاع الصحي مدفوعة برغبة الشركات في تنويع مصادر الإيرادات واستغلال فرص الاستثمار في ظل نمو القطاعات غير النفطية وزيادة السكان.

"هنأسس شركة في الكويت اسمها الخليج للاستثمارات الطبية باستثمارات حوالي 460 مليون جنيه (9.5 مليون دولار)،" وفق جورج، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الاستثمار من خلال تمويل ذاتي وديون قابلة للتحويل لأسهم في الشركة.

تأسست شركة بريميم هيلثكير جروب في 2014 تحت مسمى سيتي لاب للتحاليل الطبية سابقا، وتعمل في مصر، السعودية، الإمارات والأردن.

وحسب جورج، فإن الشركة الجديدة ستستحوذ على 3 مختبرات طبية متكاملة وعيادات تخصصية في الكويت، كما تستهدف التوسع في عُمان وقطر.

للمزيد : بريميم هيلث كير المصرية تبدأ إجراءات استحواذ في شركات محلية وخليجية

مقابلة فيديو- رئيس "بريميم هيلث كير" المصرية: الطرح المزدوج في بورصة السعودية سيكون عبر سوق نمو

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا