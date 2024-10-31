توقع صلاح الدين بغدادي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريميم هيلث كير المصرية والمدرجة ببورصة مصر، في مقابلة مع زاوية عربي، تنفيذ الطرح المزدوج في بورصة السعودية - والذي أُعلن عن نيته سابقا - خلال 2027 عبر سوق نمو أولا لسهولة إجراءاتها

وتعمل المجموعة - المعروفة سابقا بشركة سيتي لاب للتحاليل الطبية وتأسست في 2014 - على عدد من صفقات استحواذ ضمن خططها للتوسع في مصر، السعودية، الإمارات والأردن، وهي منفتحة على أي فرص محتملة.

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(إعداد: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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