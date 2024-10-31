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أسهم
أكتوبر ٣١، ٢٠٢٤
مقابلة - رئيس "بريميم هيلث كير" المصرية: الطرح المزدوج في بورصة السعودية سيكون عبر سوق نمو
أسهم

ترمب يعلن عودته للبيت الأبيض.. كيف تتفاعل الأسواق العربية؟

ترمب يعلن عودته للبيت الأبيض.. كيف تتفاعل الأسواق العربية؟
ترمب يعلن عودته للبيت الأبيض.. كيف تتفاعل الأسواق العربية؟
أسهم

طرح جديد في بورصة مسقط: "أوكيو للصناعات الأساسية" تلحق بزخم الاكتتابات في عُمان

طرح جديد في بورصة مسقط: \"أوكيو للصناعات الأساسية\" تلحق بزخم الاكتتابات في عُمان
طرح جديد في بورصة مسقط: \"أوكيو للصناعات الأساسية\" تلحق بزخم الاكتتابات في عُمان
أسهم

تحليل سريع: الترقب يُدخل أسواق الأسهم العربية دائرة المراوحة

تحليل سريع: الترقب يُدخل أسواق الأسهم العربية دائرة المراوحة
تحليل سريع: الترقب يُدخل أسواق الأسهم العربية دائرة المراوحة
فيديو

مقابلة فيديو- رئيس "بريميم هيلث كير" المصرية: الطرح المزدوج في بورصة السعودية سيكون عبر سوق نمو

مقابلة فيديو- رئيس \"بريميم هيلث كير\" المصرية: الطرح المزدوج في بورصة السعودية سيكون عبر سوق نمو
مقابلة فيديو- رئيس \"بريميم هيلث كير\" المصرية: الطرح المزدوج في بورصة السعودية سيكون عبر سوق نمو
أسهم

تحليل + تشارت: من باع ومن اشترى في السوق المصرية خلال آخر 5 سنوات؟

تحليل + تشارت: من باع ومن اشترى في السوق المصرية خلال آخر 5 سنوات؟
تحليل + تشارت: من باع ومن اشترى في السوق المصرية خلال آخر 5 سنوات؟
أسهم

تحليل + تشارت: من باع ومن اشترى في السوق المصرية خلال آخر 5 سنوات؟

تحليل + تشارت: من باع ومن اشترى في السوق المصرية خلال آخر 5 سنوات؟
تحليل + تشارت: من باع ومن اشترى في السوق المصرية خلال آخر 5 سنوات؟
أسهم

مُحدث: تحليل سريع - معنويات سوق النفط تضغط على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية في أول يوم تداول وتوقعات بتعافي قريب

مُحدث: تحليل سريع - معنويات سوق النفط تضغط على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية في أول يوم تداول وتوقعات بتعافي قريب
مُحدث: تحليل سريع - معنويات سوق النفط تضغط على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية في أول يوم تداول وتوقعات بتعافي قريب
مصر

مُحدث: المصرف المتحد يطرح 30% من أسهمه بالبورصة المصرية

مُحدث: المصرف المتحد يطرح 30% من أسهمه بالبورصة المصرية
مُحدث: المصرف المتحد يطرح 30% من أسهمه بالبورصة المصرية
السعودية

بدء تداول سهم "المطاحن الرابعة": تفاصيل عن رابع طرح لشركة مطاحن في السوق السعودية

بدء تداول سهم \"المطاحن الرابعة\": تفاصيل عن رابع طرح لشركة مطاحن في السوق السعودية
بدء تداول سهم \"المطاحن الرابعة\": تفاصيل عن رابع طرح لشركة مطاحن في السوق السعودية