بدأت مجموعة بريميم هيلث كير المصرية - المعروفة سابقا بشركة سيتي لاب للتحاليل والمدرجة ببورصة مصر - إجراءات الاستحواذ على حصص في شركات محلية وخليجية، ضمن خطة للتوسع ذكرها بيشوي جورج نائب رئيس مجلس الإدارة في تصريحات نهاية الأسبوع.

وتحدث جورج، في فعالية للشركة بالقاهرة، الخميس، للإعلان عن تغيير اسم الشركة وخطة التوسعات في كل من مصر، السعودية، الإمارات والأردن.

تأسست سيتي لاب للتحاليل، في 2014، وتعمل في إقامة وتشغيل معامل التحاليل الطبية.

وتسعى المجموعة لزيادة رأس مالها بنهاية العام الجاري بـ 1.7 مليار جنيه (35.1 مليون دولار) من نحو 81 مليون جنيه هو رأس المال الحالي، عن طريق مبادلة أسهم، تمويلا من الأرصدة الدائنة.

وفي تصريحات صحفية، أشار نائب رئيس مجلس إدارة بريميم هيلث كير، إلى إن الطرح المزدوج للشركة فكرة مطروحة وقد تبدأ بالسوق السعودية.



تفاصيل الاستحواذات

وقعت الشركة وفق بيان لبورصة مصر الأحد، مذكرة تفاهم بغرض الاستحواذ مع شركة معامل حساب المصرية للتحاليل الطبية، لتكون قيمة الاستحواذ 298 مليون جنيه، تم سداد 14 مليون جنيه منها مع التوقيع، على أن يتم سداد 284 مليون جنيه بعد إتمام زيادة رأس المال المرتقبة.

وتأسست معامل حساب، عام 1991، ولديها فروع في القاهرة وخارجها، وفق موقعها الرسمي.

كما وقعت بريميم هيلث كير مذكرات تفاهم للاستحواذ على حصة 50% من 4 شركات بينها شركتين محليتين، وشركة إماراتية وشركة سعودية.

وهذه الشركات وفق البيان هي: شركة التشخيص المتميز للتجارة المصرية، شركة بريميوم دياجنوستيكس الإماراتية، شركة العيادة (توصية بسيطة) المصرية، وشركة قمة المشرق الطبية السعودية.

ووفق الخطة التوسعية التي أرسلتها الشركة للبورصة في وقت سابق هذا الشهر، فإن القيمة التقديرية لصفقات الاستحواذ على حصص 50% في 5 شركات بنحو 233.5 مليون جنيه.

وتستهدف بريميم هيلث كير الاستحواذ على 100% من عدة شركات هي: معامل كايرو كلينكال، معامل تاون لاب، معامل عز لاب، والمعادي لاستحواذات المعامل.

وقدرت الشركة قيمة الصفقات الأربعة المستهدفة – في تقديرات غير نهائية - بنحو 770.7 مليون جنيه، حسب الخطة.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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