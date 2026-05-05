أجلت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري المصرية، إجراءات الطرح العام الأولى المخطط له في بورصة مصر بسبب تداعيات حرب إيران الحالية، وفق أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تصريحات صحفية على هامش فعالية بالقاهرة الثلاثاء.

تخطط الشركة لطرح حصة بين 20 - 25% من أسهم الشركة في البورصة المصرية، وكانت تعمل خلال الفترة الماضية على اختيار استشاري الطرح العام الأولي، لكن المخاوف من تأثير تداعيات الحرب على الأسواق وشهية المستثمرين دفعتها لتأجيل عملية الطرح.

وردا على سؤال بشأن مستجدات عملية الطرح العام الأولي في البورصة قال صبور: "أجلنا شوية هذا الموضوع لحد انتهاء الحرب ونرجع نتكلم فيه تاني إن شاء الله".

وأضاف صبور، حول المدى الزمني المقرر لتأجيل عملية الطرح "معرفش الحرب هتخلص امته، فمقدرش أحدد أي حاجة إلا لما الحرب تخلص ونشوف ما بعد انتهاء الحرب وتأثير هذا الكلام على الأسواق".

وشركة الأهلي صبور، تأسست عام 1994 وهي مملوكة بنسبة 60% لعائلة صبور المصرية و40% للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، ولديها مشروعات في القاهرة والساحل الشمالي على البحر المتوسط، وبدأت أول مشروع لها في سلطنة عمان العام الماضي.

وبحسب صبور، فإن أعمال المشروع في عُمان تسير وفق المخططات بعد أن تأثرت مبيعاته بشكل طفيف خلال الشهر الأول للحرب، مضيفا "المبيعات ماشية على الخطة، هديت شوية أول شهر في الحرب ورجعت لطبيعتها تاني".

أما مبيعات الشركة في السوق المصري، فلم تتأثر بتداعيات الحرب وفق صبور، مشيرا إلى أن الانعكاس جاء في ارتفاع التكاليف، متوقعا ارتفاع أسعار البيع خلال العام الجاري بين 15-20%.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

