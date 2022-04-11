تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، بعد انخفاض النفط لأسبوعين على التوالي بعد إعلان مستهلكين عالميين خططهم الإفراج عن كميات من الخام من مخزوناتهم الاستراتيجية وفيما يستمر الإغلاق في الصين.



وهبط خام برنت القياسي العالمي إلى 102.4 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 98.18 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

ويترقب السوق التطورات في الصين، حيث فرضت السلطات الحجر الصحي في مدينة شنغهاي المركز المالي للبلاد والتي تضن 26 مليون نسمة مع تفشي كوفيد-19. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

وستُفرج الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة عن 60 مليون برميل من النفط على مدار الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب إفراج الولايات المتحدة عن بعض من احتياطاتها الاستراتيجية تصل 180 مليون برميل.



(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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