عادت أسعار النفط للارتفاع يوم الأربعاء مع تصدر المخاوف بشأن نقص الإمدادات، فيما لا تزال مخاوف الركود العالمي باقية.

ارتفع خام برنت بنسبة 0.9% إلى 103.69 دولار للبرميل، بعدما تخطى 105 دولار للبرميل في تعاملات مبكرة، بحسب رويترز.

وارتفع خام غرب تكساس 0.5% إلى 99.96 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

تدخلت حكومة النرويج، لوقف إضراب عمالي في قطاع البترول انطلق الثلاثاء، أدى إلى خفض إنتاج النفط والغاز، قدرته شركة إيكوينور للطاقة المملوكة لحكومة النرويج بنحو 89 ألف برميل يوميا، منهم 27,500 من الغاز الطبيعي، بحسب ما نقلته الوكالة.

لكن رغم ذلك، لا تزال المخاوف بشأن الإمدادات مرتفعة، حيث أعلنت ليبيا الأسبوع الماضي القوة القاهرة التي تعفيها من أي مسؤولية قانونية في خليج سرت بسبب توقف الإنتاج والشحن، فيما حذر مسؤول روسي سابق من أن تطبيق مقترح وضع حد لسعر النفط الروسي عند حوالي نصف مستواه الحالي سيؤدي إلى انخفاض كبير في النفط في السوق ودفع الأسعار إلى ما فوق 300-400 دولار للبرميل.

كذلك رفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل أغسطس 2.80 دولار للبرميل مقارنة بشهر يوليو، بعلاوة 9.30 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، مقتربة من علاوة قياسية مسجلة في مايو، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر.

ومع ذلك، استمرت المخاوف بشأن الركود في إلقاء العبء على الأسواق، مع عودة تفشي كوفيد في الصين، وتمسك البنوك المركزية بالسياسة النقدية المتشددة في مواجهة التضخم.

فرضت الصين، يوم الاثنين، حجر صحي على 1.7 مليون شخص في مقاطعة أنهوي شرق البلاد، بعد اكتشاف 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لوسائل إعلام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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