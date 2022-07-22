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انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة بعد ارتفاعات سابقة مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأوضاع الجيوسياسية.

انخفض خام برنت بدولار إلى 102.86 دولار للبرميل و خام غرب تكساس بأكثر من دولارين إلى 94.23 دولار للبرميل، حسب رويترز.

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الوضع الحالي بسوق النفط وضرورة الحفاظ على التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الطاقة العالمية والتنسيق من خلال مجموعة أوبك+.

وعادت ليبيا إلى سوق النفط هذا الأسبوع بعد توقفات بسبب الوضع السياسي والأمني. لكن رغم ذلك لا تزال الإمدادات محدودة مع عقوبات غربية على نفط روسيا وعدم التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي.

ينتظر سوق النفط أيضا قرار الفيدرالي الأمريكي حول رفع أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل بعدما لمح مسؤولون بأنهم يفضلون تحريك الفائدة ب 0.75% في مواجهة التضخم، وليس 1% كاملة وهذا من شأنه تخفيف المخاوف من ركود الاقتصاد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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