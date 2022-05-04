ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي والحديث عن عقوبات جديدة ضد روسيا، ما قلل من المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع كل من خام برنت بنسبة 1.4% إلى 106.43 دولار للبرميل و1.6% الى 104 دولار لبرميل خام غرب تكساس.

ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي، يوم الاربعاء أسعار الفائدة لكبح ارتفاع معدل التضخم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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