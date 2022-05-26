أدى انخفاض المخزون من الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع واحتمال فرض حظر أوروبي على النفط الروسي وتأثيرهما على الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط يوم الخميس.

وزاد خام برنت بنسبة 0.35% إلى 114.43 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس بنسبة 0.5% إلى 110.88 دولار للبرميل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يوم الأربعاء إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن النفط الروسي قبل الاجتماع المقبل للمجلس في 30 مايو، فيما لا تزال المجر تمثل حجر تعثر أمام الاتفاق.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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