ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مع صدور بيانات عن الوظائف الأمريكية وصادرات الصين، ما هدأ من قلق المستثمرين من مخاطر الركود الاقتصادي.

وكانت أسعار النفط قد وصلت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر.

وقفز خام برنت 0.2% إلى 95.14 دولار للبرميل يوم الاثنين وارتفع خام غرب تكساس أيضا 0.2% إلى 89.18 دولار للبرميل، حسب رويترز.

وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة- أكبر مستهلك للنفط في العالم- بشكل غير متوقع في يوليو ونمت صادرات الصين بوتيرة أسرع مما توقعته الأسواق.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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