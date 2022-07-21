تراجعت أسعار النفط الخميس مع انخفاض مخاوف الامدادات خاصة من ليبيا وبيانات مشجعة من أمريكا.

أعلنت مؤسسة النفط الليبية أنها استأنفت الإنتاج وفتح الآبار في عدد من الحقول على أن يتم زيادة الإنتاج تدريجيا.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء أن المعروض الأمريكي من المنتجات النفطية ارتفع الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ مارس، بحسب رويترز.

انخفض خام برنت 0.7% إلى 106.15 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس 0.9% إلى 99 دولار للبرميل، حسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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