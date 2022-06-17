تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة متجهة إلى أول انخفاض أسبوعي منذ أبريل، وسط مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض خام برنت 0.4% إلى 119.34 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس 0.5% إلى 117.02 دولار للبرميل، حسب رويترز.

وساهمت عقوبات أمريكية جديدة على شركات إيرانية وأخرى في الصين والإمارات في الحد من تراجع الأسعار.

وفقا لبيان من الخزانة الأمريكية يوم الخميس، تساعد هذه الشركات إيران في تجنب العقوبات ودعم بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية للعملاء في الصين وبقية شرق آسيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا