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قالت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء، إن دول تكتل بريكس -الذي يضم روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا- اتفقت على آليات لبحث ضم أعضاء جدد، وذلك أثناء قمة للتكتل تستضيفها جوهانسبرغ، وفق وكالة رويترز.

يأتي هذا الإعلان فيما كانت أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى التكتل الصاعد، من بينها دول عربية منها السعودية والإمارات ومصر، وفق تقارير إعلامية.

ووفق وزيرة خارجية جنوب إفريقيا فإن زعماء بريكس سيدلون بإعلان مفصل بشأن التوسع قبل اختتام القمة يوم الخميس.

وانطلقت القمة الـ 15 لبريكس يوم الثلاثاء وتستمر حتى 24 أغسطس 2023، تحت شعار "بريكس وأفريقيا" فيما يسعى التجمع للتوسع في عدد أعضائه.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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