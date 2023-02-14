قال الإماراتي سلطان الجابر رئيس دورة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP 28 إن بلاده ستضع خريطة طريق للنسخة المقبلة بعيدة عن العمل التقليدي، وفقا لتصريحات أدلى بها خلال القمة العالمية للحكومات المقامة حاليا في دبي ونقلتها وكالة أنباء الإمارات، لكنه لم يفسر كيف ستختلف.

وتستضيف الإمارات، هذا العام النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف، فيما يسعى العالم لتخفيف أثر الانبعاثات الكربونية والتحول وتوفير تمويلات للاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية والانتقال من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ.

وانطلقت "القمة العالمية للحكومات" في دبي يوم الاثنين، وتستمر حتى 15 فبراير، بحضور رؤساء 20 دولة وأكثر من 250 وزير ومسؤولين.

وقال الجابر:"سنضع خريطة طريق لمؤتمر COP 28 تركز على النتائج العملية واحتواء الجميع، وتكون بعيدة عن العمل التقليدي المعتاد،" حسب الوكالة.

وتستهدف الجهود العالمية خفض ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، وقال الجابر، "نحتاج إلى خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030".

والجابر، هو الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإماراتية أدنوك، وهو أيضا المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي.

وسيكون COP 28 ثاني قمة مناخية تعقد في دولة عربية على التوالي بعد أن عٌقدت قمة COP 27 في مصر العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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