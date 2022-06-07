نما الاقتصاد السعودي بنسبة 9.9% في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، ليسجل بذلك أعلى معدل نمو له منذ 2011 بدعم من قفزة في عائدات النفط، وفقا لبيانات صدرت يوم الثلاثاء.

ونمت الأنشطة النفطية خلال الربع الأول بنسبة 20.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و2.9% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

وارتفعت أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الجاري على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وتخطت عتبة 120 دولار للبرميل.

وساهم قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 32.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول، بحسب البيانات.

وخلال الربع الأول من العام الجاري سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي ومعدل نمو بنسبة 0.9% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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