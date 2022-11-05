سجل معدل التضخم السنوي في تونس ارتفاعا طفيفا إلى 9.2 % في أكتوبر من 9.1 % في سبتمبر، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء التونسي يوم السبت.

وجاء هذا مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.9% وأسعار مواد البناء بنسبة 10.3% والملابس والأحذية بنسبة 9.7%.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 1% خلال شهر أكتوبر بعد الارتفاع بنسبة 1.1 % الشهر السابق.

وبلغت نسبة التضخم في العام الماضي 5.7 %، و5.6 % في عام 2020، و6.7 % في عام 2019.

وفي مايو الماضي، رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% من 6.25 % من أجل الحد من التضخم، وهي أول زيادة منذ 2019.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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