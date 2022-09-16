

ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 9.1% خلال أغسطس الماضي، وفقا لبيان من المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي الجمعة.

كان التضخم السنوي سجل 8.9% في يوليو، و 8.6% في يونيو.

الارتفاع في معدل التضخم جاء مدفوعا بزيادة قطاع الطاقة 38.6% والغذاء ومنتجات التبغ والكحول 10.6%.

وشهدت أسعار الطاقة ارتفاعات كبيرة في أوروبا منذ الحرب الروسية الأوكرانية، والتي نتج عنها عقوبات ضد موسكو المغذي الرئيسي للغاز لأوروبا، إضافة لارتفاع أسعار الغذاء نتيجة التضخم العالمي.

(إعداد: شيماء حفظي وريم شمس الدين، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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