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أسعار الذهب

خلال تعاملات الثلاثاء، تراجعت أسعار الذهب في مصر، وانخفض سعر الجرام بحلول منتصف التعاملات بنحو 45 جنيه لعيار 21 مقارنة بأسعار الصباح.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4630 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3996 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5291 جنيه للجرام.

تعديل سعر عرض شراء أسهم

أعلنت البورصة الثلاثاء، رفع سعر عرض الشراء المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة الإماراتية، لشراء حتى 5.5 مليون سهم تمثل نسبة 57.50% من أسهم شركة سماد مصر (ايجيفرت) المدرجة في بورصة مصر، والمكملة لنسبة 90% من الأسهم المصدرة.

ووفق بيان البورصة، سيصبح سعر العرض 102 جنيه (2 دولار) للسهم بدلا من 95 جنيه (1.8 دولار) للسهم. ونقلت وسائل إعلام محلية أن مساهمو ايجيفرت لم يستجيبوا لعرض الشراء ما دفع مقدم العرض لزيادة السعر. كما تم مد فترة سريان العرض لمدة يوم عمل إضافي لتنتهى بنهاية جلسة تداول يوم الأحد 1 يونيو.

تمتلك الشركة الإماراتية وأطرافها المرتبطة نحو 32.5% من الشركة المصرية قبل الاستحواذ، حسب بيانات خطاب صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الثلاثاء، بلغ سعر الدولار الرسمي نحو 49.79 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وقد انخفض الدولار الثلاثاء تحت مستوى 50 جنيه.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.85 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

مصر وأمريكا

تتطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نقلها بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر فيسبوك، الاثنين.

وقد استقبل الرئيس رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي. وأكد السيسي، وفق البيان، أن الجانب المصري مستعد لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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