قال وليد فياض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوم الثلاثاء، إن أعمال الحفر في الرقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان للتنقيب عن النفط والغاز ستبدأ يوم الخميس المقبل (24 أغسطس الجاري).

وشركة توتال إنيرجيز الفرنسية هي المشغل للرقعة رقم 9 الواقعة في المياه اللبنانية بحصة 35%، إلى جانب شريكتيها إيني الإيطالية بحصة 35%، وقطر للطاقة الحكومية بحصة 30%. وكانت توتال أعلنت في وقت سابق الثلاثاء انطلاق الأنشطة الاستكشافية.

وتوقع فياض، بحسب تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أنه "بعد 67 يوم سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر".

ويأتي هذا التطور بعدما توصل لبنان إلى اتفاق مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية العام الماضي بوساطة أمريكية وصف بأنه "تاريخي".

وتعهدت توتال في وقت سابق بحفر بئر استكشافية في الرقعة رقم 9 في أقرب وقت ممكن في العام 2023، وتعاقدت مع المزود العالمي لخدمات الحفر شركة "ترانس أوشن" لاستخدام منصة حفر تابعة لها لبدء عمليات الاستكشاف.

ويأمل لبنان أن تساعد الثروات المكتشفة قبالة سواحله في معالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما يعاني البلد من فراغ سياسي مع فشل البرلمان أكثر من مرة في اختيار رئيس جمهورية منذ نهاية فترة الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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