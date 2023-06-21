

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا بنسبة 8.7% في مايو، وهي نفس أرقام أبريل، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية يوم الأربعاء.

وارتفع التضخم في أبريل، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 18.3% في مايو على أساس سنوي.

وتشهد عدة دول ارتفاع معدل التضخم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ترفع عدة بنوك مركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وبحسب بي بي سي، يُتوقع أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس في محاولة لإبطاء الارتفاع السريع للأسعار.

وفي مايو الماضي، رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتصبح 4.5%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا