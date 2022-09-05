ارتفع معدل التضخم في تونس خلال شهر أغسطس إلى 8.6% مقارنة بشهر أغسطس 2021، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والشراب التي ارتفعت بنسبة 11.9% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، سجل تضخم أسعار الاستهلاك 0.4% خلال أغسطس في تباطؤ واضح عن معدل 1% الذي سجله في يوليو.

وسجل التضخم الأساسي -الذي يقيس ارتفاع الأسعار باستبعاد الطاقة والغذاء- 7.1% في أغسطس على أساس سنوي، مرتفعا من 6.8% في يوليو.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا