ارتفعت إيرادات سلطنة عٌمان في شهر يناير الماضي 85.2% على أساس سنوي بفعل ارتفاع عائدات النفط بنسبة 94% مقارنة بيناير 2021.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية لوزارة المالية العمانية الصادرة يوم الخميس، أن إجمالي إيرادات عُمان ارتفع إلى 803.3 مليون ريال (نحو 2.1 مليار دولار) في يناير، فيما ارتفع صافي إيرادات النفط إلى 553.9 مليون ريال ( 1.4 مليار دولار) في يناير الماضي مقابل 284.9 مليون ريال ( 741 مليون دولار) في يناير 2021.

وارتفع متوسط سعر برميل النفط خلال يناير 2022 إلى 81.58 دولار للبرميل مقابل 41.11 دولار للبرميل، وفقا للنشرة.

وكانت السلطنة قد اعتمدت متوسط سعر النفط عند 45 دولار للبرميل في ميزانية 2021، ثم رفعت السعر المتوقع في موزانة 2022 إلى 50 دولار للبرميل.

ووفقا لبيانات التقرير الشهري، ارتفع متوسط الإنتاج إلى 1.01 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، مقابل 946 ألف برميل يوميا في يناير المقارن.

وارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 103% في يناير لتبلغ 218.6 مليون ريال (568.5 مليون دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )



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