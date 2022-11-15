أظهر تقرير لوزارة الاستثمار السعودية، صدر يوم الثلاثاء، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري بـ 84.9% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من العام الجاري 7.9 مليار ريال سعودي (2.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 51.9 مليار ريال (13.4 مليار دولار) خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الوزارة، في التقرير، ذلك التراجع إلى إغلاق صفقة لشركة أرامكو السعودية للنفط في الربع الثاني من عام 2021، والتي بلغت نحو 46.5 مليار ريال.

وقالت الوزارة إنه في حال استبعاد صفقة شركة أرامكو فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة تكون قد ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري بـ 46.5%.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا