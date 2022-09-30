أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نيتها وقف البث الإذاعي باللغة العربية تتضمن وقف راديو "بي بي سي" الذي عُرف لدى الجمهور العربي بجملته الشهيرة "هنا لندن" بعد 84 عام من الخدمة.



وهذا ضمن خطة تتضمن وقف خدمات الراديو بـ 10 لغات تهدف بحسب بيان لبي بي سي لخفض النفقات بسبب التضخم وزيادة الأسعار بالإضافة لمواكبة التطور الرقمي وتقليل الخدمات التقليدية التي قلت نسبة متابعيها.

يعاني الاقتصاد البريطاني من ضغوط مالية، بسبب ارتفاع التضخم الذي سجل 9.9% في أغسطس، فيما تسعى حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، لتخفيف وطأة أعباء المعيشة عن المواطنين، من خلال خطة لخفض الضرائب.

وحسب بيانات استطلاعات رأي سبق أن نشرتها "بي بي سي"، يبلغ عدد مستمعي راديو "بي بي سي عربي" أكثر من 13 مليون شخص أسبوعيا.



وسيظل الموقع العربي والقناة التلفزيونية يعملان ولكن سيتم نقل الخدمة الرقمية باللغة العربية من العاصمة البريطانية للعاصمة الأردنية عمان، بحسب بيان من "بي بي سي".

وستعمل الشركة على إنتاج محتوى صوتي ورقمي بالعربي ليحل محل الراديو لاحقا عبر الإنترنت، بينما ستتوقف خدمة الراديو بلغات أخرى منها الهندية.

تداعيات القرار وهل تلفزيون بي بي سي عربي مستمر؟

(بحسب بيان بي بي سي)

- سيؤدي إلى إلغاء 382 وظيفة في قسم الخدمة العالمية بالهيئة، وسيوفر للمؤسسة أكثر من 28 مليون جنيه إسترليني من النفقات سنويا.

- قالت ليليان لاندور مديرة الخدمة العالمية في "بي بي سي" إن "هناك دليل مقنع لتوسيع الخدمات الرقمية، إذ زاد عدد المشاهدين أكثر من الضعف منذ عام 2018".

- تدريجيا نحو نصف خدمات اللغات الـ41 ستكون رقمية فقط.

- سيستمر بث قنوات بي بي سي التلفزيونية باللغتين العربية والفارسية خلال الفترة الحالية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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