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*تم التحديث بمبيعات مجموعة طلعت مصطفى

دفعة جديدة من قرض الصندوق

أعلن صندوق النقد الدولي، إتاحة صرف 820 مليون دولار لمصر فوريا، بعد استكمال المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وفق بيان عبر موقعه.

وقال الصندوق إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية.

وكانت الحكومة أعلنت قبل أيام، رفع أسعار المحروقات بنسب بين 10 و15% فيما يُترقب زيادة أسعار الكهرباء خلال الأسابيع المقبلة، وهي إجراءات تستهدف خفض الدعم الحكومي وتقليل عجز الموزانة العامة.

وكان الصندوق والحكومة توصلا لاتفاق لتمويل بقيمة 3 مليار دولار لمدة 46 شهر في ديسمبر 2022، قبل أن يتوصلا في مارس الماضي لاتفاق لزيادة قيمة القرض إلى 8 مليار دولار خلال نفس المدة.

وأشار الصندوق إلى تحسن الظروف الاقتصادية كتباطؤ التضخم والقضاء على نقص النقد الأجنبي والمضاربة على الدولار، فيما أكد أن البيئة الإقليمية الصعبة الناتجة عن الصراع في غزة والتوترات في البحر الأحمر، والتحديات المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.

وقال الصندوق إن الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن "سيكون أمرا ضروريا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية،" مشيرا إلى الحاجة إلى خفض التضخم والدين العام وتسريع برنامج التخارج من الأصول وخلق مجال تنافسي للشركات الخاصة مع شركات الدولة.

أول شركة لغرض الاستحواذ

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان الثلاثاء، إنها تلقت طلب من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC) تحت اسم شركة "كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (CPME)"، وهو أول طلب تتلقاه الهيئة.

وستكون الشركة الجديدة، شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.

كانت الهيئة أصدرت هذا الأسبوع القواعد المنظمة لتأسيس وقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ وهي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة.

وتقوم هذه الشركات بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، ويقتصر الاكتتاب على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة. وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة.

طلعت مصطفى

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة العقارية، إنها حققت مبيعات "غير مسبوقة" بقيمة 390 مليار جنيه (8.1 مليار دولار) حتى 29 يوليو 2024 مقارنة بنحو 60 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق بيان المجموعة للبورصة الثلاثاء، حقق مشروع ساوثميد بالساحل الشمالي، مبيعات بـ 251 مليار جنيه في أقل من شهر منذ فتح البيع فيه. وبلغت مبيعات مشروع بنان الذي أطلقته في السعودية مايو الماضي مبيعات بـ 42 مليار جنيه.

الدولار

لا يزال سعر الدولار يتداول فوق مستوي 49 جنيه في السوق الموازية، بينما يبلغ سعره الرسمي فوق 48 جنيه في البنوك.

وصباح الثلاثاء، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 49 و49.33 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ووفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري، فتراوح سعر السوق الرسمية بين 48.26 و 48.40 جنيه.

الذهب

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - في الساعات الأولى ليوم الثلاثاء، إلى 3723 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3258 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام بإغلاق الاثنين، نحو 3747.13 جنيه للجرام في العرض، و3707.34 جنيه للجرام للطلب.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنهاية تعاملات الاثنين بنحو 0.64% عند مستوى 28851.23 نقطة، ومؤشر شريعة بـ 0.27%، بينما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنحو 0.12%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.423% الاثنين من 7.480% الجمعة.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.494% الاثنين من 11.499% الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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