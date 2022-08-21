تجاوز احتياطي النقد الأجنبي للعراق في الوقت الحالي الـ 80 مليار دولار بدعم ارتفاع أسعار النفط العالمية، بحسب تصريحات أدلى بها نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وتوقع خلف، في تصريحاته التي نشرتها الوكالة يوم الأحد، بلوغ الاحتياطيات مستوى الـ 90 مليار دولار بنهاية 2022.

وتشمل احتياطيات العراق، بحسب خلف، أكثر من 131 طن من الذهب بزيادة 30 طن. وكانت حيازة العراق من الذهب بنهاية العام الماضي 96.42 طن، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وأدى ارتفاع أسعار النفط العالمية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، إلى ارتفاع العائدات النفطية للعراق لتتخطى الـ 70 مليار دولار في أول 7 شهور من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة النفط العراقية.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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