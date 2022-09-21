ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب بنسبة 8% خلال شهر أغسطس الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 14.1% والمواد غير الغذائية بـ 4%، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء المغربية) الصادرة يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 12.8% في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتشهد أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعا هذا العام بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتعطُل سلاسل الإمداد.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المغرب بـ 0.3% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع شهر يوليو السابق له، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 1.5%، فيما انخفضت أسعار المواد غير الغذائية بـ 0.5% على أساس شهري في أغسطس.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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