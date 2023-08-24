أعلن وليد فياض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في بيان للوزارة يوم الخميس، منح رخصة استطلاع لتحالف لإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية.

والمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد هو إحدى التقنيات والخطوات الأولية لاستكشاف أماكن وجود النفط.

ويأتي إعلان وزير الطاقة الخميس، بعدما كشف في وقت سابق من هذا الأسبوع أن موعد بدء عمليات الحفر في الرقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان للتنقيب عن النفط والغاز هو الخميس 24 أغسطس، متوقعا ظهور نتائج أعمال الحفر بعد 67 يوم.

وقال فياض، وفق بيان الخميس، إن "الآمال كبيرة بما يتعلق بهذا البلوك (البلوك 8)"، مضيفا أن "البلوك رقم 8 كان في مكان متنازع عليه، ولم يكن من الممكن إطلاق المسح قبل ترسيم الحدود مع إسرائيل".

وتوصل لبنان إلى اتفاق مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية العام الماضي بوساطة أمريكية وصف بأنه "تاريخي"، وهو ما مكَّن البلد من بدء عمليات الاستكشاف قبالة سواحله في مناطق كان متنازع عليها.

ويأمل لبنان أن تساعد الثروات المكتشفة قبالة سواحله في معالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما يعاني البلد من فراغ سياسي مع فشل البرلمان أكثر من مرة في اختيار رئيس جمهورية منذ نهاية فترة الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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