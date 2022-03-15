ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال شهر فبراير بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي، فيما ارتفع بنحو 0.3% على أساس شهري، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء.

وفق بيانات الهيئة المنشورة عبر موقعها الرسمي، فإن ارتفاع التضخم السنوي جاء نتيجة قفزة أسعار البنزين 27% وهو يمثل (13% من وزن المؤشر).

كما ارتفعت أسعار الخضروات 9.7%، والتعليم 6.3%.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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