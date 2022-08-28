ارتفع فائض الميزان التجاري لقطر -الفرق بين إجمالي قيمة الصادرات والواردات- بنسبة 78% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي، مسجلا 34.8 مليار ريال قطري (نحو 9.6 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، فقد ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 15.3% خلال يوليو مقارنة بشهر يونيو السابق له، بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري الصادرة يوم الأحد.

وارتفعت قيمة صادرات قطر خلال شهر يوليو بنسبة 61.9% على أساس سنوي، لتسجل نحو 44.4 مليار ريال (نحو 12.2 مليار دولار)، فيما زادت قيمة الواردات لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال (2.6 مليار دولار) بارتفاع 21.8% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

ووفق بيانات جهاز الإحصاء، فقد ارتفعت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات -التي تُنتج بجانب الغاز الطبيعي وتعالج في وحدات تكرير- وغيرها بنسبة 90.3% على أساس سنوي في يوليو لتصل إلى نحو 30.6 مليار ريال (8.4 مليار دولار).

وقطر هي من بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، الذي ارتفعت أسعاره إلى جانب النفط خلال الشهور الماضية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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