ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب خلال يوليو الماضي بنسبة 7.7% مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء، وفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط المسؤولة عن إصدار الإحصاءات، الجمعة.

وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 12% والنقل بـ 18.3%.

وتشهد أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعا هذا العام بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد.

وارتفع معدل التضخم في المغرب خلال يوليو بنسبة 0.9% على أساس شهري.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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