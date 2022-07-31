تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 7.7% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري يوم الأحد.

وكشفت بيانات البنك أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 2.4 مليار دولار خلال مايو الماضي مقابل 2.6 مليار في مايو 2021، ومقارنة بـ 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل من العام الجاري.

وخلال الفترة بين يوليو 2021 وحتى مايو 2022 ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 29.1 مليار دولار مقابل 28.5 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو 2020 وحتى مايو 2021 بنمو سنوي 2.1%. ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو.

وتُعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر العملة الصعبة لمصر.

وتلقت تحويلات المصريين بالخارج دفعة بفعل انتعاش اقتصادات دول الخليج النفطية مع ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز الـ 100 دولار للبرميل، إذ تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخليج جزء كبير من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج، وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخليج في العام المالي 2020-2021 نحو 20.9 مليار دولار.

وقالت سارة سعادة كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، لزاوية عربي، إن تراجع التحويلات خلال مايو يعود على الأرجح إلى أن المصريين بالخارج حولوا فائض كبير من الأموال لديهم خلال شهر أبريل لاستغلال انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في 21 مارس الماضي بنحو 17%.

وأضافت أن انخفاض التحويلات خلال مايو قد يعود أيضا إلى عوامل ثانوية أخرى من بينها التضخم المرتفع في الخليج.

وتوقعت سعادة أن تظل تحويلات المصريين بالخارج حول النطاق الحالي حال استمرت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن تراجع قيمة الجنيه قد تحفز على المزيد من التحويلات.

ووصل سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات يوم الأحد إلى نحو 18.9 جنيه للشراء و19 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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