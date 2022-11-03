رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد وعلى جاذبية الموجودات المقومة بالدينار الأردني، بحسب بيان للبنك منشور على موقعه الإلكتروني يوم الخميس.

وقال البنك، في البيان، إن رفعه للفائدة يأتي في ظل استمرار معدلات التضخم العالمية عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من قبل البنوك المركزية.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن من 2.5% في شهر يناير 2022 إلى 5.4% في شهر سبتمبر 2022، ليصل بذلك متوسط معدل التضخم إلى 4% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.

كان الفيدرالي الأمريكي أعلن يوم الأربعاء زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي، وتبعته بنوك مركزية خليجية.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا