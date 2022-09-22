رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، على أن يبدأ العمل بأسعار الفائدة الجديدة اعتبارا من يوم الأحد 25 سبتمبر الجاري، بحسب بيان للبنك يوم الخميس.

وقال البنك إن القرار يأتي بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن وجاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها وانعكاسها على معدلات التضخم محليا.

ويتزامن القرار مع خطوات اتخذتها بنوك مركزية عالمية وخليجية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة 0.75%، وهي المرة الخامسة التي يرفع فيها أسعار الفائدة هذا العام.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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