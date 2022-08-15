قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، إن معدل البطالة من إجمالي قوة العمل في مصر سجل 7.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو نفس معدل الربع السابق.

وقوة العمل هي إجمالي عدد القادرين على العمل سواء المشتغلين أو المتعطلين.

وفقا للبيان، زاد حجم قوة العمل في مصر 0.3% مقارنة بالربع الأول من العام ليبلغ نحو 30 مليون فرد بنهاية يونيو 2022.

وأرجع الجهاز، ارتفاع قوة العمل إلى زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 84 ألف مشتغل خلال الربع الثاني قابله ارتفاع المتعطلين بـ 6 آلاف متعطل، ما أدى لزيادة قوة العمل بمقدار 90 ألف فرد.

وبلغت قوة العمل فى الحضر 13.19 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.79 مليون فرد.

وعلى مستوى النوع، بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.85 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.13 مليون فرد، وفقا للبيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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