ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب خلال يونيو الماضي بنسبة 7.2% مدفوعا بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، المسؤولة عن اصدار الإحصاءات، الجمعة.

وخلال يونيو ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 10.6% متأثرة بشكل أساسي بارتفاع أسعار منتجات الألبان والعصائر والمياه المعدنية.

وتشهد أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعا هذا العام بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد.

وارتفع معدل التضخم في المغرب خلال يونيو بنسبة 0.5% على أساس شهري.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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