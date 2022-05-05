ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 69.97% تقريبا في أبريل مسجلا أعلى مستوى منذ عقدين ومدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة والسلع وتداعيات الحرب الروسية، وفقاً لوكالة رويترز.



ونقلت رويترز عن بيانات رسمية يوم الخميس أن التضخم الشهري وصل الى 7.25% في أبريل أي فاق التوقعات عند 6% شهريا و 68% سنويا.



يواجه الاقتصاد التركي ضغوط قاسية، تعمقت بسبب انهيار الليرة التركية واعتماد الدولة سياسة تيسير نقدية بضغط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما أدى الى استمرار ارتفاع الأسعار.



يسعى أردوغان الى الحصول على دعم خليجي وتدفق استثمارات تساعده على تحسين الاقتصاد. وكان قد أجرى زيارة رسمية إلى السعودية الخميس الماضي، استمرت ليومين، هي الأولى منذ 2018، والتقى خلالها الملك سلمان ثم عقد جلسة ثنائية مع ولي العهد لمناقشة العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها.

وتزامنت الزيارة مع بدء الامارات وتركيا محادثات رسمية للتوصل الى اتفاقية شراكة اقتصادية.



وتعتزم الحكومة التركية خفض معدل التضخم في إطار برنامج اقتصادي جديد، يركز على أسعار فائدة منخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات بهدف تحقيق فائض في الحساب الجاري.



لكن يرى اقتصاديون، بحسب رويترز أنه من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفع حتى نهاية العام بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.

إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل( rim.shamseddine@lseg.com)

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