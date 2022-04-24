ساهمت زيادة الصادرات البترولية في السعودية بنسبة 78.1% خلال شهر فبراير، في ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية للمملكة بنحو 64.7% على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة الصادرات السعودية في فبراير إلى 108.4 مليار ريال سعودي (28.9 مليار دولار) مقابل 65.8 مليار ريال ( 17.5 مليار دولار) في فبراير من عام 2021، بحسب بيانات تقرير التجارة الدولية لشهر فبراير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية يوم الأحد.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 77.5% .

وزادت قيمة الصادرات غير البترولية للسعودية في فبراير بنسبة 31% في فبراير الماضي على أساس سنوي، لتسجل 24.4 مليار ريال سعودي (6.5 مليار دولار) مقابل 18.7 مليار ريال (نحو 5 مليار دولار) في فبراير 2021.

وارتفعت الواردات خلال فبراير الماضي بنسبة 18.2% على أساس سنوي إلى 48.3 مليار ريال (12.9 مليار دولار).

وحقق الميزان التجاري للسعودية (قيمة الصادرات مطروح منها قيمة الواردات) فائض في شهر فبراير الماضي بلغ 60.1 مليار ريال (16 مليار دولار).



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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