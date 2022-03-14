أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الاثنين، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 بمعدل 6.4% وبنحو 1.9 مليار دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 31.5 مليار دولار بنهاية 2021 مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2020، وفقا لبيانات المركزي.

وارتفعت التحويلات في ديسمبر على أساس سنوي بنسبة 3.4% لتسجل نحو 2.64 مليار دولار، وارتفعت أيضا على أساس شهري مقابل 2.5 مليار دولار سجلتها في نوفمبر.

وتمثل تحويلات المصريين بالخارج مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر، إلى جانب إيرادات قناة السويس.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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