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ارتفع احتياطي النقد الأجنبي للأردن خلال سبتمبر الماضي بعد تراجعه 6 أشهر على التوالي، ليبلغ نحو 16.699 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني الصادرة حديثا.

وبذلك تكون الاحتياطيات زادت بنحو 247 مليون دولار عن مستواها في أغسطس البالغ 16.451 مليار دولار، بارتفاع 1.5% على أساس شهري.

وعلى أساس سنوي، تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي للأردن في سبتمبر بنحو 1.2% عن مستوى الـ 16.902 مليار دولار الذي سجلته في سبتمبر 2021.

وأظهرت بيانات المركزي الأردني أن الاحتياطيات من الذهب تراجعت قيمتها إلى ما يقارب الـ 2.64 مليار دينار أردني (نحو 3.72 مليار دولار) مقابل 2.68 مليار دينار (3.78 مليار دولار) في أغسطس.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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