وقعت مصر اتفاقية معدلة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتي تضم مجموعة من الدول العربية والإسلامية، لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد ائتماني 6 مليار دولار، وفقا لبيان حكومي يوم الجمعة.

ولم يذكر البيان موعد الحصول على التمويل أو شرائح صرفه.

كانت مصر وقعت في 16 فبراير الماضي - قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من نفس الشهر- برنامج تمويلي مع المؤسسة بمبلغ 1.5 مليار دولار لعام 2022.

وتواجه مصر ضغوط كبيرة على موازنتها العامة ومواردها المالية بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة والغذاء، إضافة لزيادة تكلفة التمويل مع رفع أسعار الفائدة عالميا التي ساهمت أيضا في خروج مليارات الدولارات من استثمارات الأجانب من البلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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