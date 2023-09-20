توقع وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الإماراتي هذا العام (2023) حاجز 6%، بعدما سجل نمو في النصف الأول من العام بلغ 3.8%، وفق ما ذكره في حوار مع صحيفة الاتحاد الإماراتية نُشر يوم الأربعاء.

يأتي هذا فيما كان مصرف الإمارات المركزي توقع، في يوليو الماضي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى 3.9% في عام 2023 من 7.9% في عام 2022، بشكل رئيسي نتيجة انخفاض إنتاج النفط والنمو الأبطأ للقطاع غير النفطي.

وأرجع المري، في حواره مع صحيفة الاتحاد، توقعه بشأن معدل النمو إلى الأداء القوي للقطاع غير النفطي، الذي نما خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.5%.

وتسعى الإمارات، وهي إحدى أكبر منتجي النفط، إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطط التنوع الاقتصادي.

وفي نوفمبر الماضي، أطلقت الإمارات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليون درهم (نحو 817 مليار دولار) بحلول عام 2031، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم.

وقال وزير الاقتصاد، في حواره، إن السياحة تشكل حاليا ما بين 13% و14% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يشكل قطاع الطيران ما بين 14% و15%، وهو ما يعني مساهمة إجمالية تقدر بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي من السياحة والسفر.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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