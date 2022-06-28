

تراجع عجز الموازنة الكلي في مصر إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ 11 شهر الأولى من العام المالي الجاري - أي من يوليو 2021 لمايو 2022 - مقابل 5.97% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لبيانات رسمية.

أظهرت بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة المالية، الصادر يوم الثلاثاء، ارتفاع الإيرادات العامة خلال الفترة إلى نحو تريليون جنيه (53.2 مليار دولار) مقابل 917.4 مليار جنيه ( 48.8 مليار دولار) خلال الفترة المقارنة، مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية.

زادت إيرادات الضرائب بنحو 16.2% إلى 816.1 مليار جنيه ( 43.4 مليار دولار) مقابل 702.2 مليار جنيه ( 37.4 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات، ارتفاع قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الـ11 شهر بنسبة 14.3% إلى 264.8 مليار جنيه ( 14.1 مليار دولار).

وزادت مدفوعات الفوائد إلى 508.5 مليار جنيه (27.1 مليار دولار) مقابل نحو 464 مليار جنيه (24.7 مليار دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا