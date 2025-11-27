تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

معدل النمو

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026 بنسبة 5.3%، مقارنة بـ 3.5% في نفس الربع من العام المالي الماضي، وفق بيان لوزارة التخطيط الخميس.

يبدأ العام المالي في مصر يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الخميس، سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5580 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4785 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6375 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.6 جنيه للشراء و47.7 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 47.30 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الأربعاء

