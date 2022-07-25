ارتفع معدل التضخم في الأردن خلال يونيو الماضي بنسبة 5.17% على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة الوقود والنقل والإيجارات، وفقا لبيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة يوم الاثنين.

وعلى المستوى الشهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا نسبته 0.99% عن مايو.

ويتعامل الأردن على غرار الدول المستوردة للنفط الأخرى مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ونقلت رويترز عن تقرير نشره البنك الدولي في 18 يوليو توقع فيه أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.1% هذا العام وسط تحديات - كبعض الدول في المنطقة – ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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